F1 | Red Bull, Marko: nessuna certezza sulla permanenza di Perez

Helmut Marko non ha escluso un eventuale addio di Sergio Perez alla Red Bull al termine dell’attuale stagione. Il messicano, legato alla scuderia di Milton Keynes con un contratto fino alla fine del 2024, è stato protagonista di una prima parte di campionato altalenante dove ha ottenuto due vittorie a cui hanno fatto da contraltare numerosi errori che lo hanno portato alla pausa estiva con ben 125 punti di ritardo dal compagno di squadra, nonché leader del Mondiale, Max Verstappen. Come ammesso da Marko ci sarà una chiacchierata tra la squadra e il messicano per analizzare risultati e prestazioni ottenuti finora da Checo al volante della RB19.

“Se Perez resterà in Red Bull anche nel 2024? Niente è sicuro al 100% in Formula 1, non c’è certezza – ha dichiarato Marko al Kleine Zeitung – Ci sono sempre situazioni legate alle prestazioni che devono essere discusse. Daremo un’occhiata e discuteremo su come procedere a Zandvoort, poi ne sapremo di più”.

Marko poi ha anche dichiarato di aver incontro Ricciardo durante la pausa estiva: “Ci siamo visti. È una persona positiva ed ha una carriera di successo. Il suo ritorno è stata una vera iniezione di motivazione per l’AlphaTauri. Ci sarà un aggiornamento importante sull’Alpha Tauri e vedremo se la direzione sarà quella giusta. Un pilota come Ricciardo ovviamente dà un aiuto enorme perché ti dice esattamente cosa è buono e quali aggiornamenti sono inutili”.