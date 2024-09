Ferrari | Monza, la gioia di Vasseur: “Vittoria pienamente meritata!”

E’ in brodo di giuggiole Frederic Vasseur, team principal della Ferrari per la vittoria di Leclerc a Monza. Il monegasco ha portato la sua Ferrari al successo gestendo alla grande le gomme della SF-24, in quello che in questa stagione è certamente un punto di forza della monoposto colorata di rosso. Charles ha regalato emozioni con la sua guida entusiasmante, portando a casa un secondo stint pazzesco per consistenza e velocità. Bene anche Sainz, quarto alla fine della gara, rammaricato per non essere salito sul podio, ma comunque felice per il grande risultato ottenuto dalla squadra.

“Questo è un mega risultato per tutta la squadra, una vera iniezione di fiducia per tutti noi e i nostri tifosi che hanno fatto davvero la differenza questo fine settimana – ha detto Fred Vasseur. È stato un ottimo weekend, Charles ha guidato incredibilmente bene e penso che abbiamo meritato pienamente questa vittoria. Dopo le qualifiche eravamo un po’ delusi perché sapevamo di avere il potenziale per fare molto bene. Dall’inizio della stagione pare che siamo più in forma sul passo gara che non al sabato ed è stato così anche oggi. Ancora una volta l’esecuzione durante la corsa è stata molto buona e siamo riusciti a girare la situazione a nostro favore”.

“L’anno scorso la gestione delle gomme era la nostra più grande debolezza, mentre ora penso che sia uno dei punti di forza della vettura. Era già stato così la scorsa settimana a Zandvoort e adesso sembra che riusciamo ad essere molto costanti in termini di passo gara. Oggi pensavamo che la gara sarebbe stata a due soste, poi abbiamo visto un degrado molto basso nel secondo stint e abbiamo cambiato la nostra strategia di conseguenza con Charles che ha avuto tutto sempre sotto controllo”.

“È stato un rischio ma a volte bisogna correrli e tutto è andato per il meglio. Abbiamo lavorato bene come squadra e sapevamo che Carlos avrebbe potuto aiutarci se avessimo fatto una sola sosta con entrambe le vetture. Ci ha supportato anche dandoci il suo feedback sulle gomme ed è stato importante avere due punti di vista diversi perché così abbiamo avuto maggiore tranquillità nel fare la nostra scelta”.