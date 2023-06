F1 | Berger rivela: “Ho avuto dei colloqui con la Ferrari”

Gerhard Berger ha ammesso di avere avuto dei colloqui con la Ferrari nel recente passato. L’ex pilota austriaco, che durante la carriera in Formula 1 ha corso tra l’altro proprio con la tuta rossa del Cavallino tra il 1987-89 e tra il 1993-95, ha riferito di aver avuto la possibilità di tornare a Maranello per aiutare con la sua esperienza ad uscire da questo momento difficile.

Ma alla fine non si è giunti ad un accordo, con Berger che ha riferito come oramai preferisce guardare le gare da sempre e puro osservatore lasciando da parte tutto quello stress che caratterizza il mondo del motorsport.

“Ci sono state discussioni – ha detto Berger al quotidiano Österreich – Ma lo dirò abbastanza chiaramente: ‘Non voglio più farlo’. Mi piace essere lì come osservatore. Ma non voglio più quella pressione e lo stress per il resto della mia vita. Sono impegnato con le mie aziende e con i miei figli nello sport”.