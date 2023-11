Formula 1 | Ferrari, una domenica ricca di rimpianti in Brasile

Formula 1 GP Brasile Ferrari – La Scuderia Ferrari lascia il Brasile con il sesto posto di Carlos Sainz e molti rimpianti per il problema di affidabilità che ha fatto uscire di pista Charles Leclerc nel giro di formazione impedendogli di prendere il via nel Gran Premio di San Paolo. L’unico aspetto positivo del weekend è che la lotta per il secondo posto tra i costruttori resta aperta, dal momento che tra la Sprint di ieri e la gara di oggi il distacco dalla Mercedes si è ridotto di due lunghezze, a 20 punti.

Guai ancor prima del via. Come detto, la gara di Charles non è nemmeno cominciata a causa di un problema capitato alla sua SF-23 che ha fatto spegnere il motore del monegasco facendolo finire contro le barriere. Carlos invece non ha avuto una buona partenza complice un problema con la frizione perdendo subito due posizioni a vantaggio di George Russell e Sergio Perez. Al secondo giro la gara è stata sospesa per 30 minuti per colpa di un incidente tra Alex Albon e Kevin Magnussen e al secondo via Carlos si è dunque schierato ottavo sulla griglia.

Allo spegnersi delle luci Carlos ha mantenuto la sua posizione ed è stato poi molto bravo nella gestione dei pneumatici, riuscendo ad allungare il primo stint con le Soft e, forte di gomme Medium nuove, a rientrare di poco dietro a George Russell e Lewis Hamilton, per poi superare entrambi grazie al suo passo nettamente migliore. Da quel momento in poi la gara dello spagnolo è stata all’insegna della gestione delle Soft montate al secondo stop e della salvaguardia della sesta posizione.

Breve pausa. Il Mondiale ora si ferma per una settimana. Si tornerà in pista fra due domeniche per il Gran Premio di Las Vegas, penultima gara della stagione.