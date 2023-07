DIRETTA F1 | GP Ungheria 2023: Live Prove Libere 1 [LIVE TIMING E FOTO]

Amici di Motorionline, siamo pronti a collegarci con il circuito dell’Hungaroring che ospiterà il Gran Premio d’Ungheria, undicesima tappa del Mondiale 2023. A partire dalle 13:30 inizieremo la diretta del primo turno di prove libere. Come ormai saprete, tornerà in griglia Daniel Ricciardo che prende il posto di Nyck de Vries, licenziato per mancanza di risultati.

DIRETTA PROVE LIBERE 1 GRAN PREMIO D’UNGHERIA A PARTIRE DALLE 13:30