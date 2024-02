Formula 1 | Ferrari, il racconto del giovedì di attività a Sakhir

Formula 1 GP Bahrain Ferrari – La Scuderia Ferrari ha percorso un totale di 101 giri nel giovedì di prove libere del Gran Premio del Bahrain, sul circuito di Sakhir. Nella prima delle due ore di tempo pista Charles e Carlos hanno impiegato solo gomme di mescola Medium, montando unicamente le Soft nella seconda.

Entrambi hanno lavorato di fino sulla messa a punto pensando sia alle qualifiche di domani che al Gran Premio di sabato. Tra le variabili di cui tener conto nella valutazione di quanto si è visto oggi in pista, il vento che ha caratterizzato la sessione disputata alla luce del sole, e le temperature, più basse del previsto, che piloti e squadre hanno trovato nel secondo turno, sotto i riflettori.

Ferrari, nelle prime libere focus su gomme medie

Come detto, nella prima sessione, al pari di molti altri piloti, Charles e Carlos hanno girato unicamente con gomme Medium ottenendo come miglior tempi rispettivamente 1’33”268, ottavo riscontro a sei centesimi dal miglior tempo ottenuto con la stessa mescola, mentre Carlos ha fermato i cronometri con un 1’33”385 valido per l’undicesimo posto. Nei minuti finali su entrambe le SF-24 è stato caricato carburante per permettere ai piloti di girare in configurazione gara fino alla bandiera a scacchi.

Gli errori rovinano la simulazione qualifica del pomeriggio

Nella seconda sessione, la più rappresentativa perché disputata in orario e condizioni simili a quelle di qualifiche e gara, i piloti della Ferrari hanno ripetuto un programma analogo a quello della prima ora ma basato sulla mescola Soft. Nella simulazione del giro secco, affrontata per prima, il più rapido dei due è stato Carlos che in 1’30”769 ha stabilito il quarto miglior tempo. Charles è invece stato rallentato dal traffico non riuscendo a fare meglio di 1’31”113 (nono tempo). Nella seconda parte della sessione i due ferraristi hanno caricato carburante per girare in configurazione gara.

L’attività del sabato in Bahrain

Questa sera la squadra lavorerà sui dati raccolti per rifinire la messa a punto delle SF-24, che ha margine per migliorare sul giro secco e deve rifinire il passo gara. Il venerdì del Gran Premio del Bahrain vedrà i piloti in pista alle 15.30 locali (13.30 CET) per l’ultima sessione di libere in preparazione della qualifica delle 19 (17 CET).