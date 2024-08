F1 | Marko ammette: “La pausa sta rallentando il nostro lavoro sulla RB20”

F1 Marko Red Bull – La consueta chiusura estiva di agosto, imposta dal regolamento, sta rallentando lo sviluppo della Red Bull sull’attuale RB20. In un’intervista rilasciata a motorsportweek.com, Helmut Marko ha analizzato le problematiche tecniche che il team anglo-austriaco sta affrontando nell’ultimo periodo, sottolineando come sia improbabile trovare delle contromisure per l’appuntamento mondiale in programma a fine agosto a Zandvoort.

La chiusura di due settimane della fabbrica ha infatti rallentato le attività dello staff guidato da Pierre Waché, aspetto che inevitabilmente allungherà i tempi di intervento sulla vettura di Max Verstappen e Sergio Perez. Una situazione che, in vista del Gran Premio d’Olanda, potrebbe avvantaggiare la McLaren, attualmente il punto di riferimento in pista per quanto riguarda le prestazioni della monoposto.

Marko e il lavoro di Red Bull sulla RB20

“Durante le vacanze estive c’è un fermo totale di quindici giorni, il che significa che non possiamo lavorare sulla macchina. Dobbiamo risolvere i nostri problemi e capire dove abbiamo sbagliato, perché la RB20 ha perso il bilanciamento rispetto alle prime tre gare. È difficile stimare quanto tempo ci vorrà per risolvere la situazione. Non credo che troveremo una soluzione definitiva già a Zandvoort. Stiamo facendo un intenso brainstorming e abbiamo diverse idee, ma non posso ancora dire cosa implementeremo e in che modo.”