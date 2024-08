Formula 1 | Alpine, Jack Doohan vicino alla promozione per il 2025

Formula 1 Alpine – L’annuncio di Carlos Sainz in Williams a partire dalla stagione 2025 di Formula 1 potrebbe aprire le porte della Alpine a Jack Doohan. In attesa di avere notizie certe sulla partnership con Mercedes dal 2026, la scuderia transalpina avrebbe scelto di promuovere il giovane pilota australiano al fianco di Pierre Gasly, dando così un “senso” alla scuola per giovani piloti che comprende, fra gli altri, anche il “nostro” Gabriele Mini.

Classe 2003 e figlio di Mick Doohan, attualmente impegnato come terzo pilota della compagine transalpina, fa parte dell’Alpine Academy dal 2022 enella sua carriera ha ottenuto diversi piazzamento importanti tra Formula 3 e Formula 2 (3° nel 2023), guadagnandosi l’attenzione di stampa e addetti ai lavori.

Un profilo interessante, più volte chiacchierato anche da Flavio Briatore, che potrebbe rivelarsi una piacevole sorpresa per il mondiale che scatterà il prossimo marzo in Australia. Ad oggi le uniche alternative sono Guanyu Zhou e Valtteri Bottas, ma non convincono per talento ed età. Ne sapremo certamente di più nelle prossime settimane o comunque prima della trasferta in programma a Zandvoort alla fine di agosto.