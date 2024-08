Formula 1 | Leclerc promuove la prima parte della stagione Ferrari

Formula 1 Ferrari Leclerc – Archiviato l’appuntamento di Spa-Francorchamps, chiuse sul terzo gradino del podio grazie alla squalifica di George Russell, Charles Leclerc ha analizzato pro e contro della prima parte di questa stagione 2024, sottolineando come la Ferrari, in media, sia riuscita a massimizzare il potenziale della SF-24. Nonostante i passaggi a vuoto tra il Canada e il Regno Unito, dettati dalle novità introdotte a Barcellona (il boucing ha creato non pochi grattacapi al team), la Rossa è riuscita a raccogliere diversi dati sulla monoposto, trovando di fatto una strada da seguire per lo sviluppo. Qualcosa che ha soddisfatto Leclerc, soprattutto in vista del rush finale di questo campionato che partirà a fine mese sul tracciato di Zandvoort, in Olanda.

Leclerc e le valutazioni sulla stagione della Ferrari

“La prima metà della stagione è stata davvero buona e credo che non potessimo sperare di meglio. Abbiamo sfruttato al massimo il potenziale della vettura a nostra disposizione. Poi ci sono state quattro gare in cui abbiamo spinto parecchio con gli assetti. In queste circostante è stato difficile perchè arrivavamo in qualifica senza sapere il limite della monoposto. In Ungheria e in Belgio, infine, ci siamo focalizzati nuovamente sull’ottimizzazione del bilanciamento e alla fine credo che abbiamo raccolti dei buoni riscontri. Non siamo riusciti a far crescere la vettura come volevamo ed è proprio su questo che dobbiamo lavorare nel prosieguo di questo campionato. Puntiamo ad ottenere piazzamenti migliori”.