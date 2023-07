Formula 1 | AlphaTauri, week-end della verità per Tsunoda e de Vries a Silverstone

Formula 1 GP Silverstone AlphaTauri – Fine settimana della verità per Yuki Tsunoda e Nyck de Vries a Silverstone, teatro del prossimo Gran Premio di Gran Bretagna. Dopo i tanti alti e bassi delle ultime settimane, provocati non solo errori ma anche da una AT04 mai realmente in grado di giocarsi la zona punti, i portacolori della Scuderia faentina vogliono andare a caccia di punti importanti per il Costruttori, così da muovere la classifica e garantirsi dei riscontri di spessore in vista delle discussioni che riguarderanno la stagione 2024 (AlphaTauri, in attesa dell’arrivo di Laurent Mekies come nuovo Team Principal, non ha ancora deciso che line-up schierare il prossimo anno).

“Silverstone è una pista che conosco bene”, ha rivelato l’olandese. “Ho corso lì in diverse categorie di monoposto e anche con il Mondiale Endurance. È un tracciato molto veloce, credo uno dei più veloci del calendario, con un gran numero di curve ad alta velocità. Con le nostre auto, si va così rapidi in quelle curve che si valuta di togliere carico, perché si va a tavoletta. A quelle velocità, il vento è spesso un fattore determinante, poiché il circuito è piatto e in uno spazio aperto e il meteo può essere spesso imprevedibile. È un luogo storico, il cuore della Formula 1 e del motorsport, perché il nucleo del nostro settore si basa attorno a Silverstone”.

“Se la pista si adatterà alla nostra auto è una domanda lecita, ma credo che – guardando al midfield – sia impossibile prevedere se saremo forti o meno. I distacchi sono così stretti che fare tutto bene è fondamentale. Con un weekend pulito, si può fare la differenza e ci si può avvicinare alla Top Ten. Occorre prendere le giuste decisioni durante il fine settimana per tirare fuori il massimo dal pacchetto a disposizione”, ha concluso.

Qui invece le parole del pilota giapponese: “Credo che Silverstone piaccia a quasi tutti i piloti, a me sicuramente sì! La maggior parte delle curve sono veloci e, dato che per questo round avremo aggiornamenti aerodinamici significativi, sono abbastanza ottimista sul poter fare un passo avanti durante questo weekend di gara. Dopo la Sprint in Austria, torniamo al format abituale e ciò significa che avremo più tempo per testare a fondo gli aggiornamenti. È positivo, perché questa gara sarà importante e ci darà un’idea di ciò che potremmo poi aspettarci per la seconda parte di stagione”.

“La vettura perfetta per Silverstone è, per certi versi, simile a quella che serve in Austria: bassa resistenza aerodinamica e una buona quantità di carico. Silverstone e il GP di Gran Bretagna hanno una grande storia: noi, non lontano da qui, a Bicester, abbiamo la nostra galleria del vento e i nostri tecnici aerodinamici. Mi piace molto la pista. È un circuito classico, mi piace. E ho anche bei ricordi, perché qui ho vinto la gara Sprint di F2 qualche anno fa e sono salito sul podio anche nella Feature. Apprezzo anche l’atmosfera unica di questo luogo, poiché il Regno Unito è un Paese speciale per il motorsport ed è molto importante per la Formula 1”, ha aggiunto.