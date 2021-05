Formula 1 | Alonso: “McLaren e Ferrari sono più veloci, ma noi ci siamo”

Nelle ultime gare l’Alpine ha dato segnali di risveglio che lasciano intravedere come la scuderia transalpina abbia migliorato le proprie prestazioni in gara, essendo così l’antagonista principale di McLaren e Ferrari che rappresentano il duo atto a contendersi il terzo posto nel Mondiale costruttori. Discutendo di questa battaglia, Fernando Alonso è conscio della forza della monoposto francese ma al tempo stesso rimane cauto in attesa dei prossimi riscontri che darà la pista.

“Penso che sarà molto serrato e specifico per la pista per quanto riguarda le prestazioni che troviamo ogni fine settimana – ha dichiarato Alonso, parlando della sfida a McLaren e Ferrari, citato da GPFans – Probabilmente tendo a credere che la McLaren e la Ferrari siano un po’ più veloci, o almeno in quattro gare sono state più costanti sul ritmo. È vero, abbiamo fatto un grande passo avanti in Portogallo. Non sapevamo se fosse reale o specifico per la pista, ma è stato molto bello confermare a Barcellona che era reale”.

Il due volte campione del mondo, completando la propria disamina, ha poi aggiunto: “Penso che l’Alpine ora sia in quel mix con Ferrari e McLaren, quindi è un trend positivo. Da quello che vediamo ora nel team siamo molto entusiasti per le prossime due gare, ma dobbiamo rimanere cauti”.