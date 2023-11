DIRETTA F1 | GP Las Vegas 2023: Live Prove Libere 3 [LIVE TIMING E FOTO]

GP Las Vegas – Amici di Motorionline, buongiorno e benvenuti al commento del terzo turno di prove libere del Gran Premio di Las Vegas, penultimo appuntamento della stagione 2023 del Mondiale di Formula 1. A partire dalle 05:30 ci collegheremo con il Las Vegas Strip Circuit per la diretta della terza sessione. Vi ricordiamo che le qualifiche si disputeranno più tardi, alle ore 09:00. Ieri è stato un esordio amaro per il Gran Premio di Las Vegas con la prima sessione interrotta dopo solo 10 minuti di azione a causa della rottura di un tombino che ha causato ingenti danni alla Ferrari di Carlos Sainz. Il pilota spagnolo ha ricevuto una grid penalty di 10 posizioni per la sostituzione della batteria. Ad avere danni anche l’Alpine di Esteban Ocon e l’Alfa Romeo di Guanyu Zhou.

Sono state molte le critiche mosse agli organizzatori, dal momento che pare si sia posta l’attenzione più sullo show rispetto al weekend motoristico.

