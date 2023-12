Ferrari | Vasseur loda l’evoluzione della squadra nel 2023

Il 2023 della Ferrari è stato tutto sommato negativo. Partiti con grosse aspettative, gli uomini di Maranello hanno capito subito, sin dai test in Bahrain come la SF-23 non fosse capace di competere ad alti livelli, e i risultati lo hanno dimostrato. Il lavoro di Frederic Vasseur, team principal da meno di un anno è stato subito molto impegnativo, e si è provato a riorganizzare la squadra. A Barcellona è arrivata una sorta di versione B della monoposto, e da lì, a poco a poco, i problemi sono stati minori, ma ancora ben visibili. E’ stata comunque un’ottima base in ottica 2024, e sono arrivate anche prestazioni più che incoraggianti nell’ultima parte di stagione. Che la prossima vettura sia finalmente in grado di vincere, anche delle gare, così da rendere anche il campionato molto più interessante rispetto a quanto si è visto negli ultimi 12 mesi.

“Carlos è stato molto forte dopo la pausa estiva, mentre Charles è spiccato nelle ultime sei o sette gare – ha detto Vasseur. Nel complesso credo che l’evoluzione all’interno della squadra sia stata buona. Non dobbiamo considerare per Carlos gare come quelle di Abu Dhabi, pensiamo alla sua vittoria di Singapore o alla pole position di Monza. Per ogni singola squadra nel corso del 2023, eccetto Max, ci sono stati dei momenti negativi e la lotta è stata molto serrata: a volte questo succede per via della pista, magari ti piace più o meno, o è dipeso dall’assetto della monoposto. Puoi passare dalla terza fila alla decima posizione per un’inerzia ed è un disastro, ma significa che dobbiamo restare fedeli al nostro approccio”.