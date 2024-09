F1 | Racing Bulls, Ricciardo in lacrime a fine gara: “Il lieto fine non ci sarà”

Singapore – Non è ancora ufficiale, ma lo stesso Daniel Ricciardo lo aveva preannunciato: la Racing Bulls – e la Red Bull – avevano posto più di una deadline nella sua stagione, e Singapore era una di queste. La sua gara, però, non era all’altezza delle aspettative e sembra che il sogno in Formula 1, per lui, finisca qui.

Il pilota australiano si era ritrovato escluso in Q1 nelle qualifiche, nonostante un buon venerdì di libere. La sua VCARB01 non ha mantenuto gli standard e in gara tenta il tutto e per tutto. Unico a scattare sulle soft insieme a Lewis Hamilton, Daniel torna presto ai box rientrando in ultima posizione. In una gara che si è rivelata scarsa di azione, Ricciardo non è riuscito a recuperare posizioni e, al termine, rientra ai box solo per segnare il giro veloce della gara. Una magra consolazione, che si unisce alla gioia di essere ancora nel cuore dei tifosi, che lo eleggono pilota del giorno. Un finale amaro per lui – ricordiamo, non c’è ancora l’ufficialità, ma gli indizi sono chiari – che dovrà salutare la F1 dopo il suo secondo tentativo. Ai microfoni dei giornalisti, nel dopo gara, è palpabile l’emozione di Ricciardo, che in tredici anni di carriera ha emozionato con le sue vittorie e divertito con i suoi siparietti e sorpassi in pista.

Ricciardo: “Sono orgoglioso di questi tredici anni in Formula 1”

“Tante emozioni, oggi, in macchina: mi sono goduto il momento. Non sono sicuro che ci rivedremo in pista: c’è una buona possibilità che io non ci sia, vorrei dire diversamente – ha detto un emozionato Ricciardo – so che, quando sono tornato dopo la McLaren, non volevo tornare solo per esserci. Volevo lottare davanti e tornare in Red Bull. Ovviamente, non è andata, ma continuo a chiedermi ‘cos’altro posso fare?’ Forse non c’era il lieto fine per me, ma guardo indietro a questi 13 anni e sono orgoglioso. Sono felice che i tifosi mi abbiano premiato, non è molto, ma ne sono grato. Se Verstappen vincerà grazie al quel punto, vorrà dire che mi sarò meritato un bel regalo di Natale”.

