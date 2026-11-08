F1 GP Brasile | Ferrari delude, Vasseur: “Troppo incostanti, peccato perché il potenziale c’era”

Domenica da dimenticare per la Ferrari, che a Interlagos ha chiuso al settimo e al nono posto, rispettivamente con Leclerc e Hamilton. Le condizioni variabili del tracciato, tra pioggia, umido e una parte di gara con le slick, non hanno giovato alla SF-26. I due piloti hanno avuto grosse difficoltà con la tenuta delle gomme, che si sono degradate prima di quelle della concorrenza, soprattutto quelle di Lewis, partito dalla ventesima posizione e risalito fino alla nona nel corso del primo giro, ma subito calato.

Il sette volte campione del mondo, come a Singapore, pare abbia disobbedito all’entrata ai box chiamata dal team per tornare alle intermedie nella parte finale della corsa. La scelta gli ha fatto perdere diversi secondi e lo ha esposto anche al rischio di sbattere contro il muro, che avrebbe messo fine alla sua domenica. Un altro episodio controverso del britannico nei confronti del muretto, verso il quale sembra nutrire una certa diffidenza.

Leclerc, dal canto suo, ha avuto una giornata anonima, con una SF-26 in grande difficoltà non solo con i rivali di vertice, ma anche con vetture come Racing Bulls, Audi e persino Aston Martin.

La partenza di Hamilton e il calo di metà stint

Alla domanda sul calo di prestazione di Hamilton dopo la partenza spettacolare, Vasseur ha indicato nella pressione delle gomme la causa principale: “Probabilmente è stata una questione di pressione di gomme. C’è un lato positivo e uno negativo, come in ogni scelta: è andato molto bene in partenza, un po’ meno a metà stint. Non puoi fare un primo giro così e poi non pagarne qualche conseguenza. Abbiamo faticato con le gomme durante la gara, ci è mancato qualcosa, non è andata come volevamo e sicuramente possiamo fare meglio”.

La rimonta dal fondo era stata preparata durante il weekend. La penalità per il cambio power unit era stata scelta di proposito dalla squadra proprio per Interlagos, con l’idea di sfruttare il meteo e conservare gomme in qualifica. Sul bagnato Hamilton era partito molto bene, ma la gestione degli pneumatici si è rivelata un problema nelle fasi successive.

Incostanza e passo ritrovato troppo tardi

Il team principal ha ammesso che la prestazione è mancata anche per errori di guida e per una macchina difficile da portare al limite: “Siamo stati troppo incostanti per tutta la gara. Quando ci è mancato il passo, è stata più una questione di errori, perché la macchina era molto difficile da guidare, e la mancanza di prestazione derivava da questo. È vero anche che Charles era molto veloce alla fine del suo stint con la vecchia soft, e ora sappiamo perché. Ma è un vero peccato, perché il potenziale probabilmente c’era, ed è stato difficile per noi metterlo insieme nel corso della gara”.

Un quadro in linea con quanto emerso dopo le prove libere di venerdì, quando Hamilton aveva parlato di una pista sconnessa e scivolosa, con la difficoltà di portare le gomme nella giusta finestra di utilizzo, e con la qualifica di Leclerc, che aveva indicato nel bagnato un limite storico dei suoi nove anni in Ferrari.

Il confronto con il muretto e la prossima sfida di Las Vegas

L’episodio dell’entrata ai box ignorata riporta l’attenzione sul rapporto tra Hamilton e la squadra, già al centro della discussione dopo Singapore, dove un rientro mancato sotto Virtual Safety Car aveva compromesso un doppio podio. Il britannico, a Interlagos, ha avuto modo di ribadire più volte di assumersi la responsabilità delle proprie scelte, ma l’impressione è che le richieste del muretto vengano valutate spesso con scetticismo.

Per la Ferrari questo comportamento ha un costo concreto, perché la strategia a due piloti richiede decisioni tempestive e condivise. Vasseur, dopo l’incontro con Hamilton e Leclerc del giovedì sera, aveva sottolineato che il messaggio era di mettere il team davanti a tutto. Il risultato brasiliano mostra però che il lavoro di integrazione tra piloti e muretto resta aperto.

Guardando al prossimo appuntamento, il Gran Premio di Las Vegas, Vasseur ha anticipato un cambio completo di scenario: “Las Vegas sarà estrema in termini di condizioni, come al solito, perché ci saranno 5 gradi, e questo significa che sarà una situazione opposta a quella che abbiamo trovato per tutta la stagione. Per tutto l’anno cerchiamo di raffreddare le gomme, mentre lì dovremo riscaldarle, quindi saremo totalmente al contrario”.