F1 GP Brasile | Hadjar festeggia il podio: “È stato estremamente difficile, devo fare meno errori”

La Red Bull lascia il Gran Premio di San Paolo con un risultato particolarmente positivo, grazie alla doppia presenza sul podio conquistata dalle sue vetture. Sul circuito brasiliano Max Verstappen ha chiuso al secondo posto, dopo una grande rimonta dal fondo, beneficiando in gara anche del team order al giro 38, alle spalle della McLaren di Lando Norris, mentre Isack Hadjar ha completato la festa della squadra di Milton Keynes conquistando la terza posizione.

Per il franco-algerino si tratta di un altro risultato importante in una stagione positiva. Quello ottenuto a Interlagos è infatti il terzo piazzamento tra i primi tre del 2026, dopo i podi conquistati sui tracciati cittadini di Montecarlo e Baku. Un bottino che gli permette di salire a quota 122 punti nella classifica generale, portandosi a 30 lunghezze dall’ottava posizione attualmente occupata da Oscar Piastri.

Al termine della gara, Hadjar ha raccontato le difficoltà incontrate nel corso di una domenica condizionata dalle condizioni meteorologiche particolarmente complicate. Il passaggio dalle gomme intermedie alle soft, insieme alla pioggia tornata nelle fasi finali, ha reso la gestione della vettura estremamente impegnativa.

“Oh sì, è stato così, così difficile, così impegnativo, soprattutto passare dalle intermedie alle gomme soft, evitando le trappole. È stato estremamente difficile, soprattutto in pit lane. Avete visto quanto fosse rischioso guidare e poi è arrivata altra pioggia alla fine”, ha spiegato il pilota della Red Bull.

Nonostante le insidie incontrate, Hadjar ha potuto festeggiare un altro risultato di prestigio, pur riconoscendo di aver commesso qualche errore di troppo. Nel suo bilancio della gara c’è spazio anche per un riferimento alla situazione vissuta con Max Verstappen, accompagnato dalle scuse per quanto accaduto in pista.

“Sono felice di essere qui al terzo posto oggi, ma devo fare un po’ meno errori perché avrei potuto evitare una piccola situazione scomoda con Max. Voglio solo scusarmi perché penso che in quello stint avrei potuto tenerla un po’ più in pista”.

Il franco-algerino ha poi sottolineato quanto fosse complicato trovare il giusto livello di aderenza nelle condizioni incontrate durante la gara, quando nelle fasi finali si è ritrovato alle sue spalle la Mercedes di Antonelli. Hadjar ha inoltre rivolto un ringraziamento ai meccanici della Red Bull per il lavoro svolto durante una sosta ai box tutt’altro che semplice.

“È stato durissimo perché era dietro di me, stavo praticamente testando il grip per lui. Vedevo che mi stava sfidando molto e io ero sul ghiaccio e anche lui era sul ghiaccio, ma sì, è stata gestita bene”.

Infine, il pilota ha raccontato un episodio particolarmente movimentato durante il pit stop, quando ha rischiato di arrivare lungo in pit lane, complimentandosi con la squadra per la lucidità dimostrata in un momento delicato.

“Stavo quasi per tamponare i miei meccanici al momento del pit stop, ma hanno fatto un lavoro fantastico, sono rimasti calmi e il pit stop è stato veloce. Quindi, un grande ringraziamento ai ragazzi”, ha concluso Hadjar.

Un terzo posto che arricchisce ulteriormente il percorso stagionale di Hadjar e permette alla Red Bull di archiviare il fine settimana brasiliano con un’importante doppia presenza sul podio.

Quale posizione ha conquistato Isack Hadjar nel GP di San Paolo 2026?

Il pilota della Red Bull ha concluso il Gran Premio di San Paolo al terzo posto, conquistando il suo terzo podio stagionale. Il franco-algerino ha completato una doppia presenza Red Bull tra i primi tre, alle spalle di Lando Norris e del compagno di squadra Max Verstappen.

Quanti podi ha ottenuto Hadjar nella stagione 2026?

Con il terzo posto conquistato a Interlagos, Hadjar è salito a quota tre podi nel Mondiale 2026. I precedenti piazzamenti tra i primi tre erano arrivati sui circuiti cittadini di Montecarlo e Baku. Il risultato brasiliano conferma il suo percorso positivo in questa stagione.

Quali difficoltà ha affrontato Hadjar durante il GP del Brasile?

Il pilota Red Bull ha descritto una gara particolarmente impegnativa a causa delle condizioni meteorologiche. Il passaggio dalle gomme intermedie alle soft, la gestione dell’aderenza e il ritorno della pioggia nelle fasi finali hanno reso difficile il controllo della vettura, soprattutto in pit lane.

Perché Hadjar si è scusato con Max Verstappen dopo la gara?

Hadjar ha riconosciuto di aver commesso alcuni errori e di aver creato una situazione scomoda con Verstappen durante uno stint. Il franco-algerino ha ammesso che avrebbe potuto mantenere la vettura maggiormente in pista, rivolgendosi al compagno di squadra con delle scuse.

Quanti punti ha conquistato Hadjar nella classifica mondiale 2026?

Dopo il podio ottenuto a Interlagos, Hadjar ha raggiunto quota 122 punti nella classifica piloti. Il risultato gli ha permesso di portarsi a 30 lunghezze dall’ottava posizione, occupata attualmente da Oscar Piastri.