Ferrari | GP Monza, il rammarico di Sainz: “Temperature basse, ho perso un decimo in Q3”

Per una manciata di centesimi, la Ferrari non è riuscita a piazzare le due macchine quantomeno in seconda fila. Sainz si è dovuto accontentare della quinta posizione nelle qualifiche di Monza, pur non soffrendo degli stessi problemi di sottosterzo di Leclerc. Lo spagnolo però ha avuto noie con l’anteriore, e pur caricando aerodinamicamente l’ala davanti della sua SF-24, dopo un ottimo primo settore, non è riuscito a replicare i suoi tempi nel resto del tracciato brianzolo. In più, a quanto pare, l’abbassamento delle temperature nell’ultima parte della qualifica ha inficiato negativamente sulle sue performance.

“Non ho avuto particolari problemi con le gomme – ammette Sainz. Quello che ho pagato in Q3 è stato l’abbassamento della temperatura, e quindi far funzionare l’anteriore nel secondo e terzo settore non era facile. Ho perso tanto nelle curve veloci rispetto alle prime due Q. Peccato, perché nel primo settore ero il più veloce di tutti ed estremamente contento, poi abbiamo aggiunto carico all’ala anteriore per far funzionare l’ingresso curva ma anche così non sono riuscito a fare benissimo. Le temperature basse mi hanno fatto perdere un decimo, ma eravamo comunque nella battaglia per le primissime posizioni”.