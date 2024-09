Formula 1 | GP Italia, la griglia di partenza a Monza

Formula 1 GP Italia – Vi riportiamo la griglia di partenza del prossimo Gran Premio d’Italia a Monza, 15° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Al termine del sabato di qualifiche in Brianza, apparse incerte fino alla bandiera a scacchi, Lando Norris è riuscito a trovare la seconda pole position consecutiva dopo quella ottenuta a Zandvoort, confermandosi in uno stato di forma d’oro al volante della McLaren.

L’inglese si è lasciato alle spalle l’altra McLaren di Oscar Piastri e la Mercedes di George Russell, bravo a beffare sul finale le due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. In terza fila, accanto allo spagnolo, scatterà Lewis Hamilton, seguito a ruota da Max Verstappen, Sergio Perez e Alexander Albon. Un piazzamento sorprendente per la Red Bull che si conferma in netta difficoltà con una RB20 super più lontana dal livello che sta imponendo la McLaren.

Infine, a completare le prime dieci posizioni sulla griglia, la Haas di Nico Hulkenberg. Appuntamento alle 15.00 di domani per la partenza di questo round mondiale sul tracciato di Monza. Attenzione alla variabile strategia, soprattutto a causa del graining, che potrebbe scombussolare gli equilibri emersi fino ad oggi.

GP Italia, la griglia di partenza a Monza

FILA 1

Lando Norris (McLaren) – Oscar Piastri (McLaren)

FILA 2

George Russell (Mercedes) – Charles Leclerc (Ferrari)

FILA 3

Carlos Sainz (Ferrari) – Lewis Hamilton (Mercedes)

FILA 4

Max Verstappen (Red Bull) – Sergio Perez (Red Bull)

FILA 5

Alexander Albon (Williams) – Nico Hulkenberg (Haas)

FILA 6

Fernando Alonso (Aston Martin) – Daniel Ricciardo (RB)

FILA 7

Kevin Magnussen (Haas) – Pierre Gasly (Alpine)

FILA 8

Esteban Ocon (Alpine) – Yuki Tsunoda (RB)

FILA 9

Lance Stroll (Aston Martin) – Franco Colapinto (Williams)

FILA 10

Valtteri Bottas (Sauber) – Guanyu Zhou (Sauber)