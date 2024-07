Ferrari | GP Belgio, Sainz male in qualifica: “L’ultimo set di gomme nuove non andava”

La faccia scura della Ferrari di oggi è certamente quella di Carlos Sainz. Lo spagnolo si è qualificato in ottava posizione a Spa-Francorchamps, e per via della penalità di Verstappen domani scatterà dalla settima casella, ovvero in quarta fila. Una prova quindi non indimenticabile per il madrileno, anche perché per tutte le qualifiche bagnate del Belgio si è ben comportato con la sua SF-24, mancando però nell’ultimo tentativo, evidentemente per una preparazione non perfetta delle gomme nel corso del giro di lancio, o quantomeno questo può essere uno dei motivi, a caldo, della sua brutta prestazione.

“Ho pagato l’ultimo set di gomme e non so perché – ha detto Sainz. Sono andato abbastanza forte per tutta la qualifica, poi però con lo pneumatico nuovo avevo meno aderenza rispetto a quello usato. Devo capire cosa sia successo, forse ho fatto qualcosa di sbagliato nel giro di lancio e ho perso un sacco nell’ultimo tentativo. Questo mi dà fastidio perché sono andato forte per tutta la sessione. L’asfalto nuovo fa qualcosa alla gomma anteriore, la distrugge, e abbiamo visto che c’è molto graining rispetto agli anni passati e va gestito in gara, vedremo come gli altri si sono adattati a questo fenomeno”.