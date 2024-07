F1 | Penalità Verstappen, Leclerc in pole a Spa: “Le condizioni ci hanno aiutato, ora concentriamoci sul GP”

Le condizioni da bagnato hanno certamente aiutato la Ferrari e Charles Leclerc, ma è innegabile come il monegasco sia riuscito a sfruttare nel migliore dei modi questo genere di situazioni per portarsi non solo in prima fila ma addirittura in pole position approfittando della penalità che dovrà scontare domani in gara Max Verstappen. E dunque per domani Leclerc ha una grande chance da sfruttare, ma certamente non sarà facile per l’alfiere del Cavallino mantenere la prima posizione nei confronti di una concorrenza che si preannuncia agguerrita. Molto agguerrita.

Iniziando da Sergio Perez, con il messicano costretto a fare bene per cercare di conservare il sedile Red Bull dopo le ultime deludenti prestazioni, e continuando con il duo McLaren che ha patito la pioggia odierna. Senza dimenticare la Mercedes che vedrà Lewis Hamilton scattare 3°, proprio alle spalle di Leclerc.

“Esattamente come lo scorso anno, è bello e non me l’aspettavo in questo weekend – ha dichiarato Leclerc al termine delle qualifiche – In queste condizioni complicate abbiamo potuto fare qualcosa al di là delle nostre aspettative. È una buona giornata per il team, ora bisogna concentrarsi su domani e vedremo cosa accadrà senza pioggia”.

Il monegasco, continuando con la propria analisi, ha aggiunto: “Se queste condizioni miste mi hanno aiutato? Sì, senza la pioggia probabilmente il quinto posto sarebbe stato la posizione per cui avremmo lottato con Mercedes. Ovviamente la pioggia ci ha aiutato e di certo non mi lamento, sono molto contento del giro fatto in Q3 ed è bello tornare davanti in griglia. Ora però dobbiamo finalizzare tutto questo nella gara di domani”.

Sulla partenza: “Non è la prima posizione più facile da mantenere durante il primo giro, però vediamo: ogni partenza è diversa. Una volta arrivati all’Eau Rouge vedrò la cosa migliore da fare”.