F1 | Red Bull, Perez: “Risultato cruciale per il mio futuro? Sono solo voci”

Spa Francorchamps – Ci ha sperato, Sergio Perez, di agguantare quella pole desiderata e ormai troppo lontana: un risultato del genere avrebbe di certo cambiato le sorti del destino del messicano, ora più che mai in bilico e così vicino alla porta d’uscita del box Red Bull. Durante le qualifiche il messicano non ha brillato – nel primo tentativo in Q1 è a 2s da Verstappen – tanto che riesce a passare il taglio per il Q3 per soli 3 millesimi su Alexander Albon. Proprio nell’ultima sessione il messicano si accende, segnando il secondo miglior tempo alle spalle del compagno di squadra, penalizzato. Un giro che gli assegnerebbe di fatto la pole, ma nonostante il variare delle condizioni Perez non riesce a ripetersi ed è beffato, all’ultimo, da un insospettabile Charles Leclerc: sono undici millesimi a fare la differenza. Pole mancata, ma Perez si prende comunque una prima fila di tutto rispetto che potrebbe risollevare le sue sorti per il resto della stagione.

Perez: “Questo risultato per me non è cruciale: sono solo voci, non c’è nulla di concreto”

“Non penso che l’assetto fosse più carico rispetto agli altri: la McLaren ha un carico più basso e domani capiremo esattamente la situazione, sarà molto importante gestire adeguatamente le gomme. Questo risultato per me non è cruciale: sono solo voci, non c’è nulla di concreto. Per me è bello reagire e spero di fare una bella gara prima della pausa estiva, ma come ho detto non conta se domani sarà una gara positiva o meno”.