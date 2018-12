F1 | Wolff: “Ocon in Mercedes nel 2019? Piena fiducia in Bottas, dipende da lui…”

Il 2019 sarà per Valtteri Bottas l’anno della verità: dopo un Mondiale tormentato, in cui spesso si è dovuto inchinare alle volontà del team e di Lewis Hamilton, il pilota finlandese dovrà sudarsi in pista la fiducia della scuderia di Brackley per il 2020. Ad aleggiare intorno dell’ex Williams, infatti, c’è l’ombra di Esteban Ocon: il 22enne transalpino, appiedato dalla Force India, nella prossima stagione ricoprirà il ruolo di terza guida per la Stella ed è senz’altro uno dei candidati principali ad occupare negli anni a venire il sedile al fianco del cinque volte campione del mondo Hamilton.

“Di certo Esteban è un ‘fattore’ per noi in futuro” – ha ammesso il direttore esecutivo Toto Wolff ai microfoni di ESPN. “Abbiamo delle opzioni per Esteban per il 2020, ma naturalmente lui potrebbe anche essere un’opzione per la Mercedes. Dipende da come andrà la stagione in Mercedes e da come andrà Valtteri. Tuttavia, non abbiamo perso la fiducia in Valtteri. Siamo al 100% con lui, abbiamo fiducia nei nostri piloti: se non fossimo dalla loro parte, avremmo già potuto fare dei cambiamenti, ma non lo abbiamo fatto. Noi pensiamo che lui sia il nostro uomo, ma ovviamente Esteban è sui blocchi di partenza poiché desideroso di guidare quella macchina”.