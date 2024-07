Formula 1 | Ferrari e la necessità di ritrovare il miglior Leclerc [VIDEO]

Formula 1 Ferrari Leclerc – Intervenuto a Race Anatomy, Luigi Mazzola si è focalizzato sulla crisi che sta coinvolgendo la Scuderia Ferrari nelle ultime settimane, precisando come Charles Leclerc, più di tutti, non stia riuscendo a trovare la forma e le performance di inizio stagione.

Dalla vittoria di Monaco, il portacolori della Rossa è entrato in una spirale negativa che non gli ha permesso di mantenere il ruolo di rivale numero uno alla leadership di Max Verstappen, aspetto che spesso l’ha portato a battagliare fuori dalla zona punti. Dal problema al motore in Canada al danno all’ala anteriore in Austria, fino ad arrivare alla strategia errata di Silverstone. Tre passaggi a vuoto che non gli hanno garantito i punti necessari per restare in lotta nella classifica del mondiale Piloti.

Adesso, per la Scuderia, sarà fondamentale non solo ritrovare la “verve” tecnica di inizio anno, ma anche il miglior Leclerc. Un pilota che al top della forma può garantire quel passo in più necessario per il raggiungimento degli obiettivi che il team si è prestabilito per quest’annata.





