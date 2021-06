F1 | Verstappen sui giochetti mentali di Hamilton: “Tra me e lui profondo rispetto”

Max Verstappen si presenta in un weekend di gara per la prima volta in carriera da leader del mondiale piloti. Il pilota della Red Bull ha quattro punti di vantaggio su Hamilton, e in questi giorni si è parlato di come il britannico sia solito fare dei giochetti mentali contro i suoi avversari diretti, chiedere ad Alonso, Vettel e Rosberg per saperne di più. Lo stesso campione del mondo della Mercedes però ha espressamente detto di non essere più nell’età adatta per fare queste cose, e l’olandese, nella conferenza stampa del giovedì di Baku non sembra affatto preoccupato di eventuali strategie mentali da parte del britannico.

“Giochi mentali? Non posso essere disturbato da queste cose onestamente – ha ammesso Verstappen. Credo che anche Lewis stesso abbia detto dopo la gara di Montecarlo di non fare certe cose, quindi dobbiamo solo concentrarci su ciò che dobbiamo fare in pista. Voglio dire che qualunque cosa venga detta alla stampa, magari a fine giornata, può essere dovuta all’adrenalina, oppure prima o dopo gara, dipende anche da come viene posta la domanda. Tra me e Lewis c’è profondo rispetto, è una cosa importante. Baku non mi è mai stata molto favorevole, ma possono accadere tante cose da queste parti, c’è sempre molta azione, abbiamo visto anche qualche bandiera rossa o altro. Non devo aspettare nulla di che, solo assicurarmi di essere al top”.