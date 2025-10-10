F1 | Verstappen fa una previsione: “Mercedes sarà davanti nel 2026”
"L'anno prossimo non sarà facile con il nostro motore", il commento dell'olandese
di Jessica Cortellazzi10 Ottobre, 2025
Secondo il quattro volte campione del mondo, il team di Brackley sarà in prima linea con i nuovi regolamenti che entreranno in vigore dalla prossima stagione in poi. Il 2025 non solo segnerà la fine dell’era dell’effetto suolo di questo sport ma sarà anche l’ultimo anno dei motori turbo-ibridi.
