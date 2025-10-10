Formula 1News F1

F1 | Verstappen fa una previsione: “Mercedes sarà davanti nel 2026”

"L'anno prossimo non sarà facile con il nostro motore", il commento dell'olandese

di Jessica Cortellazzi10 Ottobre, 2025
F1 | Verstappen fa una previsione: “Mercedes sarà davanti nel 2026”

Secondo il quattro volte campione del mondo, il team di Brackley sarà in prima linea con i nuovi regolamenti che entreranno in vigore dalla prossima stagione in poi. Il 2025 non solo segnerà la fine dell’era dell’effetto suolo di questo sport ma sarà anche l’ultimo anno dei motori turbo-ibridi.

L’ultimo regolamento tecnico vedrà la Formula 1 passare a un vero motore ibrido con una divisione 50-50 tra potenza elettrica e unità a combustione interna. Naturalmente, questa mossa della FIA e della FOM mirava ad attirare nuovi produttori di motori nel paddock e va detto che nel complesso ci è riuscita. La prossima stagione vedrà Audi entrare nella mischia, con Cadillac che punta a trasformarsi in una squadra ufficiale entro il 2028, iniziando come team cliente Ferrari.

Iniziare con una tabula rasa offre alle squadre la possibilità di inchiodare il set di regole fin dall’inizio e iniziare una dinastia dominante. Max Verstappen, reduce da anni gloriosi con la Red Bull, ritiene che il team favorito sarà la Mercedes.

“È difficile da dire -ha dichiarato a Sky Deutschland- ma credo che la Mercedes sarà davanti. Sono sempre lì e sempre forti. Sono un’azienda di prim’ordine. Quindi credo che saranno davanti, soprattutto per quanto riguarda il motore. L’anno prossimo non sarà facile con il nostro motore, ovviamente. Questo è un nuovo rischio per la Red Bull, ma hanno anche corso quel rischio entrando in Formula 1 e non hanno fatto un cattivo lavoro. Stiamo sicuramente dando il massimo. Spero che saremo vicini, ma ovviamente è presto per dirlo”

