F1 | Verstappen fa una previsione: “Mercedes sarà davanti nel 2026”

“È difficile da dire -ha dichiarato a Sky Deutschland- ma credo che la Mercedes sarà davanti. Sono sempre lì e sempre forti. Sono un’azienda di prim’ordine. Quindi credo che saranno davanti, soprattutto per quanto riguarda il motore. L’anno prossimo non sarà facile con il nostro motore, ovviamente. Questo è un nuovo rischio per la Red Bull, ma hanno anche corso quel rischio entrando in Formula 1 e non hanno fatto un cattivo lavoro. Stiamo sicuramente dando il massimo. Spero che saremo vicini, ma ovviamente è presto per dirlo”