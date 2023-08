F1 | Vasseur: quello che non vediamo nei weekend di gara

Intervistato da “La Gazzetta dello Sport”, il team principal della Ferrari, ha parlato dei suoi primi mesi a Maranello, del rapporto con il team e i piloti e dell’ottima atmosfera che si respira al box e anche in fabbrica.

“Ogni mattina quando arrivo in ufficio c’è gente davanti all’ingresso. È una grande spinta, anche se a volte non aiuta quando hai bisogno di tempo e calma per crescere. Quando si ipotizzava che potessi venire in Ferrari, tutti mi dicevano che ci sarebbero state delle lotte interne. La cosa è completamente falsa. È un’idea che la gente si è fatta e si è abituata a ripetere. Ma se paragono la Ferrari ad altri team, anche quelli in cui sono stato, l’atmosfera è buonissima. Sono sempre critico con me stesso, e spingo tutti: il peggio per una squadra è essere compiacenti e rilassati. Discutiamo tanto, e oggi in Ferrari intorno a un tavolo non ci si dà la colpa a vicenda”.

Dallo schermo, Frederic Vasseur appare calmo e pacato, sempre sorridente davanti ai media ma cosa succede negli uffici di Maranello, soprattutto dopo un weekend difficile?

“Non vedrete mai il mio lato duro quando devo dire certe cose a un membro della squadra. Non sono un emotivo, discuto faccia a faccia, per me non ha senso fare queste cose in pubblico. Il lunedì mattina mi sentono spesso, ma con un elenco preciso di cose da fare e non davanti ai giornalisti per uno show personale che non aiuta nessuno”.