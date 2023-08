F1 | Fisichella fa il nome del compagno di squadra che non sopportava

Giancarlo Fisichella vanta un palmares di oltre 200 gare in Formula 1 ed ha gareggiato per numerosi team (Minardi, Jordan, Benetton, Sauber, Renault, Force India e Ferrari). È stato compagno di squadra di Fernando Alonso in entrambe le sue stagioni vincenti in Renault, nel 2005 e nel 2006, ed ha conquistato tre vittorie. E’ stato inoltre l’ultimo italiano a salire sul gradino più alto del podio.

Riflettendo sulla sua carriera in F1, intervistato da “Il Corriere.it”, il pilota romano ha ammesso che c’era un pilota che non sopportava: il suo compagno di squadra alla Jordan, Ralf Schumacher.

“Non c’è stato un buon rapporto con Ralf Schumacher, nel 1997 alla Jordan. Era “fighettino”, si sentiva superiore nonostante lo bastonassi. In Argentina ero secondo e lui terzo, mi toccò e dopo la gara fece una battuta del cavolo, disse: “Vabbè, gli offrirò una pizza”. Da lì in poi con lui fu tutto in salita”.

Il rapporto fu invece completamente diverso con il fratello, Michael:

“Persona, oltre che pilota, di ben diversa caratura. Avevo un ottimo rapporto con Schumi: abbiamo la passione del calcio e almeno 2-3 partite della Nazionale piloti le disputava sempre. Abbiamo condiviso pista, calcio, cene, karaoke: peccato che abbia fatto la fine che sappiamo, il destino è a volte crudele e penso anche a quanto capitato ad Alessandro Zanardi”.