F1 | Valtteri Bottas esclude l’idea del ritiro nel breve periodo

Valtteri Bottas non intende minimamente pensare al ritiro. Il finlandese, in Formula 1 dal 2013 anno in cui debuttò con Williams passando alla Mercedes nel 2017 per poi accasarsi in Sauber nel 2022, ritiene di avere davanti a sé ancora tanti anni per accrescere il proprio percorso di pilota. L’alfiere della squadra di Hinwil, il cui contratto scade al termine della stagione, ha esternato positività sulla permanenza nel Circus con la scuderia elvetica.

Il prossimo sarà un anno di transizione per la Sauber, in vista dell’avvio della partnership con Audi a partire dal 2026 stagione in cui entrerà in vigore il nuovo regolamento tecnico sulle power unit. Sul 2025 manca ancora un ultimo tassello, ovvero la scelta del pilota da affiancare a Nico Hulkenberg. Il tedesco infatti, che si appresta a disputare le ultime gare in Haas prima di far ritorno a Hinwil (“Hulk” ha guidato la Sauber nel 2013, ndr), è stato scelto per avviare questo nuovo percorso tecnico-sportivo.

“Sento di avere molti anni davanti a me – ha dichiarato Bottas, intervistato sulle colonne di Formula1.com da Greg Stuart – Ogni anno ho sempre la sensazione di imparare qualcosa di nuovo e di diventare un pilota più completo. E non c’è un solo ambito in cui possa dire di aver fatto passi indietro rispetto all’inizio. Per questo penso di avere ancora molto tempo e molto da dare a questo sport”.

Il finlandese poi, completando il proprio discorso, ha aggiunto: “Ho sempre avuto fiducia nel fatto che nel paddock ci sarà qualcuno che sa cosa possa dare alla squadra e conosce le mie capacità, spero e confido che sia così. E se così non fosse, allora… peggio per loro”.