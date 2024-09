F1 | Addio Ricciardo alla RB, Lawson conferma: “Sapevo della decisione già da due settimane”

F1 Ricciardo Lawson – Intercettato da RaceFans.net nel tardo pomeriggio di ieri, dopo l’ufficializzazione della promozione in Racing Bulls per gli ultimi sei appuntamenti del mondiale di Formula 1 2024, Liam Lawson ha ammesso che il piano elaborato da Helmut Marko era chiaro già da almeno due settimane.

Lawson, secondo quanto dichiarato al media inglese, era a conoscenza del cambio da diverso tempo e ha ammesso di aver provato un certo disagio a Singapore, quando la notizia è diventata pubblica. L’alfiere del Red Bull Junior Team, ricordiamo, prenderà il posto di Ricciardo a partire da Austin e guiderà la VCARB01 fino ad Abu Dhabi.

Questo periodo servirà alla Red Bull non solo per far crescere un proprio “cavallino”, ma anche per valutare da vicino le sue qualità in vista di un possibile passaggio nella squadra madre nel 2025.

“Fino a quando non è stato ufficialmente confermato, nulla era certo, anche se sapevo già da un paio di settimane che quello era il piano. Il weekend di Singapore non è stato facile per me, perché ho sempre avuto un ottimo rapporto con Ricciardo, che è molto apprezzato nel paddock. Tra noi non c’è mai stata una vera sensazione di rivalità.”