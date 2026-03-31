F1 | Uno sport come la Formula 1 può permettersi di perdere Verstappen?

“Non mi diverto più”. Basterebbero queste quattro parole per capire la portata delle dichiarazioni di Max Verstappen. Ma dietro quello che potrebbe sembrare uno sfogo a caldo dopo un deludente Gran Premio del Giappone, si nasconde qualcosa di molto più profondo: una crepa nel rapporto tra il pilota più dominante dell’era recente e la Formula 1 stessa.

Verstappen non ha usato giri di parole. Ha ammesso che sta “riflettendo su tutto ciò che accade nel paddock”, al punto da chiedersi se “ne vale la pena” continuare, soprattutto a fronte di un calendario da 22 gare e di una vita sempre più lontana dagli affetti personali. Ancora più significativa è la motivazione: non si tratta di risultati o competitività, ma di sensazioni.

E qui sta il punto cruciale: quando un pilota vince meno, può lamentarsi della macchina. Quando un campione come Verstappen, nel pieno della carriera, mette in dubbio il proprio futuro per mancanza di piacere, allora il problema è sistemico.

Negli ultimi anni, la Formula 1 ha intrapreso una trasformazione radicale. Più gare, più spettacolo, più contenuti, più pubblico. Una crescita globale evidente, costruita anche su nuovi format e su una narrazione più accessibile. Ma questo sviluppo ha avuto un effetto collaterale: ha progressivamente spostato il baricentro dallo sport all’intrattenimento, soprattutto con l’arrivo di Liberty Media.

Le parole di Verstappen vanno lette proprio in questa chiave. Il suo disagio nasce anche dai nuovi regolamenti tecnici, che privilegiano la gestione energetica e strategie complesse rispetto alla guida pura. Lo ha detto chiaramente: il modo in cui oggi si corre è “controproducente per la guida” e lontano da ciò che lui considera il vero racing. In altre parole, non è più la Formula 1 che lo ha fatto innamorare.

A questo si aggiunge un calendario sempre più denso, che lascia poco spazio alla vita personale. Verstappen ha apertamente ammesso di chiedersi se non sarebbe meglio “stare più a casa con la famiglia e gli amici”. Una riflessione che, fino a qualche anno fa, sarebbe stata impensabile per un pilota al vertice, ma che oggi rispecchia una nuova sensibilità: quella di atleti che non sono più disposti a sacrificare tutto in nome della carriera.

C’è poi un elemento ancora più sottile: la perdita della sfida. Verstappen arriva da anni di dominio e si trova ora in una fase più complicata, come dimostra anche l’ottavo posto a Suzuka. Ma lui stesso ha chiarito che il problema non è arrivare ottavo: è farlo senza divertirsi. È una distinzione fondamentale. Il campione accetta la difficoltà, ma non l’alienazione.

E allora la domanda diventa inevitabile: che tipo di sport vuole essere la Formula 1? Un prodotto globale sempre più spettacolare o una competizione in cui il pilota resta al centro?

Il rischio è evidente. Se anche un pilota come Verstappen, giovane e vincente, ancora nel pieno delle sue possibilità, arriva a dire che “c’è vita oltre la Formula 1”, significa che il sistema sta perdendo qualcosa di essenziale. Non talento, non visibilità, ma autenticità.

La storia dello sport è piena di addii anticipati ma raramente sono arrivati in momenti di pieno dominio (ad eccezione di Nico Rosberg che ha deciso di ritirarsi il giorno dopo aver vinto il titolo iridato nel 2016). Se Verstappen dovesse davvero lasciare, non sarebbe solo una scelta personale: sarebbe un messaggio. Un segnale forte, quasi un atto d’accusa.

Perché la Formula 1 può anche continuare senza di lui, ma dovrebbe chiedersi se può permettersi di perdere il suo pilota più rappresentativo non per mancanza di competitività, ma per mancanza di passione. In fondo, il paradosso è tutto qui: nel momento in cui la Formula 1 è più grande che mai, rischia di diventare troppo grande anche per chi la rende speciale.

C’è anche un altro aspetto che la Formula 1 non può permettersi di sottovalutare: il valore simbolico dei suoi campioni. Verstappen oggi non è solo un pilota vincente, ma un punto di riferimento generazionale, capace di influenzare pubblico, giovani talenti e percezione dello sport. La sua eventuale uscita anticipata rischierebbe di lasciare un vuoto non immediatamente colmabile, soprattutto in un’epoca in cui la costruzione di nuove icone richiede tempo. Perdere un protagonista così riconoscibile significherebbe indebolire il legame emotivo tra la Formula 1 e i suoi tifosi, proprio nel momento in cui questo legame appare più centrale che mai.

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