F1 | Ufficiale: Frederic Vasseur nuovo team principal Ferrari

Giornata di annunci importanti per il mondo della Formula 1. Dopo l’addio all’Alfa Romeo Racing, con la quale ha trascorso le ultime sei stagioni, è arrivata l’ufficialità dell’approdo di Frederic Vasseur in Ferrari. Il manager francese diventa il nuovo capo della Gestione Sportiva del Cavallino succedendo a Mattia Binotto. Vasseur entrerà a far parte della Scuderia Ferrari il 9 gennaio, ricoprendo anche la carica di General Manager.

“Sono molto felice e onorato di assumere la guida della Scuderia Ferrari come Team Principal – ha dichiarato Vasseur – Per me, un appassionato di motorsport da tutta la vita, la Ferrari ha da sempre rappresentato l’apice del mondo delle corse. Non vedo l’ora di lavorare con il team talentuoso e appassionato di Maranello, per onorare la storia e l’eredità della Scuderia e per conseguire dei risultati per i nostri tifosi in tutto il mondo”.