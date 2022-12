F1 | Mercedes, Wolff: “Il rinnovo di Hamilton è in agenda, non c’è alcuna fretta”

L’annata della Mercedes è stata ben al di sotto delle aspettative. Da pluricampione del mondo al terzo posto nella classifica costruttori è stato quasi un attimo, una stagione da dimenticare figlia di un cambio regolamentare che non è andato proprio a genio alla squadra anglo/tedesca. Un anno che ha visto faticare e non poco anche Lewis Hamilton, il quale entrerà in scadenza nel 2023. Le parti però non sembrano essere così lontane, e il rinnovo del sette volte iridato, al contrario di quanto accaduto in passato, specialmente nel pieno del Covid, sembra una formalità.

“L’agenda è sicuramente piena, ci sono tante cose da fare – ha detto Toto Wolff a Beyond The Grid. Il contratto di Lewis è certamente uno degli argomenti che affronteremo nel corso dell’inverno, ma non c’è una vera e propria scadenza. Non guardo tanto ai risultati, perché non siamo stati in corsa per vincere, ed entrambi i piloti sono in grado di arrivare davanti a tutti, ma semplicemente non avevamo la macchina giusta per riuscirci. Sia Lewis che George hanno lavorato insieme nel tentativo di migliorare i punti deboli e alcune cose non hanno funzionato. Per questo dico che non era importante chi arrivava davanti all’altro, se uno secondo e l’altro terzo o viceversa, è irrilevante, così come tutti i risultati di questa stagione. Sono contento per la prima vittoria di George, è stata importante dopo quello che gli è accaduto in Bahrain due anni fa. Lewis invece ha detto che non vincere una gara quest’anno per lui non aveva alcuna importanza”.