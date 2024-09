F1 | Punizione Verstappen, Marko avverte: “Non sottovalutate Max”

Le ultime settimane hanno visto Max Verstappen al centro dell’attenzione mediatica dopo la punizione imposta dalla FIA per aver pronunciato una parolaccia nella conferenza stampa del weekend di Singapore. Il campione del mondo olandese non solo ha tenuto il pugno duro contro la Federazione, rispondendo a monosillabi nelle successive conferenze, ma ha anche chiarito la sua posizione rispetto alle regole imposte sulle buone maniere.

“Anche questo può incidere sul mio futuro in Formula 1 – aveva dichiarato Vestappen – credo di essere in un punto della mia carriera dove non voglio avere a che fare con questo per tutto il tempo. E’ estenuante”.

Parole dure che, secondo il dr. Helmut Marko, non vanno assolutamente sottovalutate. Il consulente Red Bull conosce ormai Verstappen da anni, e crede che per il campione del mondo sia fondamentale anche tutto ciò che resta fuori dalla pista.

“Dovreste prendere Max seriamente. Si è assicurato un bel contratto, ma è importante che lui si diverta praticando questo sport – ha dichiarato Marko ad Autosport – se la situazione dovesse continuare a diventare sempre più insostenibile, è probabile che si fermi e dica ‘Ok, basta così’, e lo direbbe in modo incredibilmente serio, ma spero che questa situazione non lo porti a ritirarsi così presto.

Marko mette in guardia la Formula 1: non sottovalutate Verstappen

Il consulente austriaco sottolinea anche come le stesse regole non siano applicate ad altri esponenti dello sport: pensiamo ad esempio a Guenther Steiner, ex team principal della Haas, diventato un idolo dei tifosi proprio per le sue espressioni colorite nei weekend di gara, protagoniste di intere puntate della serie Netflix “Drive to survive”.

“Non è comprensibile, e ci sono troppi doppi standard. E poi, Max non si è nemmeno riferito ad una persona, ma alla vettura, un oggetto, e lo ha fatto in modo superficiale – continua Marko – magari in una conferenza stampa di pomeriggio, se le cose verranno gestite in maniera più restrittiva, faremo in modo di avere un approccio diverso. Chiaramente, mi sembra tutto un po’ troppo esagerato”.