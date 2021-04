F1 | Trulli su Alonso: “Non è stato facile essere il suo compagno di squadra”

Jarno Trulli è stato compagno di squadra di Fernando Alonso nel 2003 e nel 2004 alla Renault. Intervistato per il podcast Beyond the Grid, l’ex pilota abruzzese, parlando del due volte campione del mondo ha dichiarato:

“Ha dieci anni meno di me, ma a differenza mia è ancora entusiasta. È ancora molto in forma e ha ancora la passione di guidare. Su Fernando non ho dubbi, è estremamente motivato. Speriamo che Renault e Alpine possano dargli una buona macchina”.

Trulli ha ammesso che non è stato facile condividere il box con lo spagnolo:

“E ‘il tipo di pilota che fa giochi politici. Se potesse ottenere un vantaggio da qualcosa, lo farebbe. Cercava sempre di modellare la squadra su se stesso. Ma per questo va rispettato, dopotutto è quello che fanno i migliori”.