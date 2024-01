F1 | Test Pirelli, prossima settimana Ferrari in pista a Barcellona

La prossima settimana, e più precisamente tra il 29 e 31 gennaio, la Ferrari scenderà in pista sul tracciato di Barcellona per una sessione di test Pirelli. Alla guida della monoposto del Cavallino non ci saranno solitamente i piloti titolari Charles Leclerc, fresco di rinnovo pluriennale con la scuderia di Maranello, e Carlos Sainz ma anche Oliver Bearman e Arthur Leclerc rispettivamente neo Reserve e Development Driver della Rossa.

Nelle giornate di lunedì 29 e martedì 30 saranno al volante della SF-23, la monoposto utilizzata dalla Ferrari nella scorsa stagione, sia Leclerc che Sainz. Presente lunedì ma sulla F1-75 del 2022 anche Arthur Leclerc, all’esordio assoluto su una vettura di Formula 1. Il 31 invece a girare solo in pista sulla stessa vettura ci sarà Bearman. Martedì 30 Leclerc e Sainz si alterneranno tra la SF-23 e la F1-75.