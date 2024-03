F1 | Sochi punta al ritorno in Formula 1

L’ultimo evento di Formula 1 in Russia, risale al 2021 in quanto a seguito del conflitto Ucraina-Russia, è stato deciso di annullare unilateralmente l’accordo con i promotori di Sochi dal 2022 in poi. Nel frattempo, con la guerra in Ucraina ancora in corso, parte del circuito di Sochi è stato smantellato. Ma Elena Shmeleva, presidente del territorio di Sirius, afferma che la pista potrebbe essere ripristinata per la Formula 1.

“Formula 1? Stiamo aspettando. La sede della Formula 1 rimane, ieri c’è stato un grande evento ciclistico. E ci saranno sempre più eventi di questo tipo”.

Del circuito di Formula 1, è rimasto solo una parte del layout originale (parte della sede del Parco Olimpico che ha ospitato le Olimpiadi invernali del 2014):

“E’ rimasto un piccolo anello di 2,4 chilometri ma l’intero grande anello può essere ricreato per qualsiasi tipo di evento, come la Formula 1, a condizione che siano pronti ad averlo”.