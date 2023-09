F1 | Red Bull, adesso l’obiettivo è vincerle tutte fino ad Abu Dhabi

F1 Red Bull Marko – In attesa delle prime libere di domani a Marina Bay, Helmut Marko non ha nascosto le proprie aspettative per il rush conclusivo di questo mondiale 2023 di Formula 1, precisando come Max Verstappen e la squadra stiano lavorando per conquistare la vittoria in ogni round in programma da qui fino ad Abu Dhabi, a dicembre.

Un’impresa titanica, assolutamente possibile considerando il potenziale espresso dalla RB19, che non è riuscita neanche a squadre capaci di dominare in lungo e in largo come Ferrari, Mercedes e McLaren. Verstappen, ricordiamo, per riuscire in questo obiettivo dovrà sfatare il tabù Singapore, tracciato dove non è mai salito sul gradino più alto del podio.

“Siamo consapevoli che se se vinciamo a Singapore esiste la possibilità di ottenere il primato in tutte le altre gare del campionato”, ha affermato l’austriaco. “Prima era un sogno, adesso sta diventando un obiettivo più o meno fattibile. All’inizio della stagione non era realistico pensare di vincerle tutto, anche perchè esistono dei precedenti. La McLaren, ad esempio, è stata fermata a Monza e in molti pensavano che la stessa maledizione avrebbe toccato anche noi. Noi però abbiamo lavorato per evitare tutto ciò. Non l’abbiamo permesso”.