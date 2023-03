F1 | Saudia nuovo partner di Aston Martin a partire dal GP di Jeddah

Aston Martin ha annunciato un nuovo accordo commerciale con la compagnia di bandiera saudita, Saudia. Il marchio apparirà sulle ali anteriori delle AMR23 di Fernando Alonso e Lance Stroll a partire dal prossimo Gran Premio dell’Arabia Saudita, secondo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Si tratta di un accordo importante, anticipato dai media già nelle scorse settimane, che conferma la crescita – tecnica e commerciale – portata avanti negli ultimi mesi della scuderia capitanata da Lawrence Stroll.

“Siamo entusiasti di espandere il portafoglio di partnership sportive strategiche di Saudia e di annunciare la nostra più recente collaborazione con un nome così famoso nel settore automobilistico e del motorsport”, ha affermato Khaled Tash, Chief Marketing Officer del gruppo Saudia. “Crediamo nel potere dello sport, il quale è in grado di unire le persone, e pertanto siamo stati molto selettivi nella scelta delle migliori squadre sportive globali che condividono la nostra visione. Con la passione per l’innovazione e le iniziative incentrate sulla sostenibilità, siamo fiduciosi di aver trovato in Aston Martin un partner naturale. Insieme non vediamo l’ora di offrire esperienze indimenticabili ai fan della Formula 1, nel Regno e oltre, per tutta la stagione 2023”.

Qui invece le dichiarazioni di Jefferson Slack, amministratore delegato di AMF1, commerciale e marketing: “Siamo lieti di dare il benvenuto a bordo a Saudia. E’ un grande piacere annunciare questa nuova partnership in vista del round mondiale a Jeddah, in programma questo fine settimana. È evidente che esiste un’alleanza strategica tra il mondo del trasporto aereo e quello della F1. Esploreremo insieme questo aspetto e cercheremo di gestire in modo efficiente la nostra impronta di viaggio globale. L’arrivo di Saudia non solo sottolinea le opportunità che la F1 offre alle aziende su una scala globale senza precedenti, ma evidenzia anche la forza e l’attrattiva del nome Aston Martin per i marchi affini alla ricerca di partnership uniche e collaborative”.