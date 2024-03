F1 | Marko nega ultimatum a Ricciardo

Il dottor Helmut Marko ha smentito le indiscrezioni neozelandesi (che abbiamo riportato ieri qui) secondo le quali sarebbe stato dato un ultimatum di due gare a Daniel Ricciardo per migliorare le sue prestazioni altrimenti sarebbe stato licenziato prima del GP di Miami. Intervistato da fonti tedesche, l’austriaco ha comunque fatto presente che il pilota RB non è al momento abbastanza forte per meritarsi la promozione in Red Bull.

“Dobbiamo aspettare e vedere, ogni pilota vede i dati dell’altro quindi non ci sono segreti. Hanno la stessa macchina, Daniel ha dimostrato in passato di essere un pilota veloce, quindi è qualcosa a livello mentale”.

Red Bull si prenderà ancora del tempo prima di confermare la line-up 2025:

“La decisione sulla line-up per il prossimo anno è stata rimandata all’estate. Tsunoda deve migliorare ancora di più se può essere preso in considerazione”.

