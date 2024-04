F1 | Verstappen e Red Bull si riscattano in Giappone, Sainz e la Ferrari sul podio

F1 GP Giappone – Primato per Max Verstappen nell’ultimo Gran Premio del Giappone, quarto appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Al termine di una gara letteralmente dominata, l’olandese della Red Bull si è garantito il terzo primato della stagione, lasciandosi alle spalle l’altra Red Bull di Sergio Perez e la Ferrari di Carlos Sainz, bravo ad ottimizzare al meglio il potenziale di una SF-24 veloce sul passo e brillante in termini di gestione gomme. Una condizione importante, attesa alla vigilia, che è servita come conferma dopo la splendida doppietta ottenuta due settimane fa a Melbourne.

Ferrari, in Giappone arrivano conferme

Quarta piazza sotto la bandiera a scacchi per Charles Leclerc, autore di un super primo stint di gara con le medie che gli ha permesso di risalire dalla settima piazza, seguito a ruota da Lando Norris, Fernando Alonso e George Russell. Oscar Piastri, autore di diverse sbavature nel corso della gara, ha concluso in ottava piazza, mentre a completare la top dieci si sono classificati Lewis Hamilton, meno brillante rispetto alle libere dei giorni scorsi, e un competitivo Yuki Tsunoda, autore di diversi sorpassi nella seconda metà della corsa.

Prossimo round in Cina con la Sprint

Verstappen e la Red Bull fortificano la leadership nei mondiali, mentre la Ferrari puntella il secondo posto nella classifica Costruttori. Appuntamento tra due settimane per il ritorno del Gran Premio di Cina a Shanghai, tappa del campionato che ospiterà il primo round Sprint del 2024.