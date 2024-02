F1 | Sainz: “Consapevole del mio valore, sono tranquillo per il futuro”

La prossima stagione, che scatterà ad inizio marzo in Bahrain e si concluderà l’otto dicembre in quel di Yas Marina, sarà quella del passo d’addio di Carlos Sainz con la Ferrari. La scuderia del Cavallino ha deciso di non continuare il rapporto professionale con l’ex McLaren, iniziato nel 2021 dove raccolse l’eredità di Sebastian Vettel, per formare una coppia da sogno Leclerc-Hamilton a partire dal 2025.

Sainz, discutendo del proprio futuro, non ha fatto drammi. Anzi lo spagnolo è conscio delle proprie abilità al volante e non ha fretta di sciogliere le riserve in vista del post Ferrari. Nel 2023 Sainz è stato l’unico pilota capace di interrompere il dominio incontrastato Red Bull, trionfando nella notte di Marina Bay.

“Sono consapevole di quanto valga come pilota – ha dichiarato Sainz in una recente intervista a Sky Sport F1 – Per questo, quando guardo al futuro, sono molto tranquillo. Le cose belle arriveranno sicuramente, ma per ora il mio obiettivo è dare il massimo con la Ferrari”.

Lo spagnolo ha poi aggiunto: “Nella mia carriera ho sempre fatto passi avanti. Migliorando ogni anno di più. Questa è sempre stata e sempre sarà la mia filosofia, e sarà così anche quest’anno”.

L’attuale alfiere della Ferrari completando il proprio discorso ha detto: “Nel 2024 compirò 30 anni ma mi sento più giovane e motivato che mai”.