F1 | Hamilton non potrà portare il proprio staff tecnico in Ferrari

Nessuna migrazione tecnica in direzione Maranello proveniente da Brackley. Come riportato da RacingNews365 Lewis Hamilton non potrà continuare a fare affidamento sul proprio gruppo di ingegneri dopo la nuova stagione che partirà in Bahrain ad inizio marzo. Questi infatti non potranno lasciare Mercedes per approdare nel 2025 in Ferrari con il sette volte campione del mondo.

La testata olandese ha infatti rivelato come esista una clausola definita “anti-bracconaggio” che impedisce all’inglese, che si appresta a vivere il suo ultimo anno in Mercedes prima di dedicarsi all’esperienza professionale con il Cavallino, di poter beneficiare del proprio staff tecnico in Ferrari.

Dunque il connubio tra lo stesso Hamilton e il suo storico ingegnere di pista Peter “Bono” Bonnington è destinato ad esaurirsi il prossimo 8 dicembre, quando il pluri-iridato guiderà per l’ultima volta una monoposto Mercedes.