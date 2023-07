F1 | Sainz a podio nella Sprint in Austria: il commento di Carlo Vanzini [VIDEO]

F1 GP Austria Sprint Sainz – Intervenuto a Paddock Live, Carlo Vanzini ha analizzato lo splendido terzo posto ottenuto da Carlos Sainz nella Sprint del Gran Premio d’Austria, decima prova del mondiale 2023 di Formula 1. Lo spagnolo, veloce già dalla sessione Shoot-Out del mattino, è riuscito a condurre una gara attenta e priva di sbavature, recuperando posizioni su posizioni già durante la prima fase con gomme intermedie.

Una performance di spessore, attesa dopo Montreal, che fa certamente ben sperare la squadra per la corsa di questo pomeriggio. Appuntamento alle 15.00 per lo start della gara vera e propria di questo fine settimana al Red Bull Ring. La griglia di questa corsa, ricordiamo, verrà stabilita in base ai risultati ottenuti nelle qualifiche di venerdì pomeriggio.