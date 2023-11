F1 | Russell prenota la pole position ad Abu Dhabi, Ferrari e Red Bull lontane nelle libere 3

F1 GP Abu Dhabi prove libere 3 – George Russell in evidenza nella terza sessione di prove libere valide per il Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Come avvenuto già ieri mattina, l’inglese della Mercedes è riuscito a trovare un ottimo feeling al volante della W14, ottenendo un crono di 1’24″418, solo 95 millesimi più rapido della McLaren di Lando Norris, tornato stabilmente al vertice dopo le tante difficoltà emerse nell’ultimo fine settimana di Las Vegas. Per Russell si è trattata di una mattina importante, anche se l’equilibrio attuale dovrà essere confermato anche questo pomeriggio, quando si gareggerà con temperature più basse e in condizioni notturne (le FP3 sono state svolte con il sole ancora alto).

In terza posizione ha trovato posto l’altra McLaren di Oscar Piastri, a conferma dell’ottimo bilanciamento mostrato dalla MCL60 allo Yas Marina Circuit, seguito a ruota da Alexander Albon, Charles Leclerc e Max Verstappen. Il monegasco della Ferrari, veloce sul passo gara con le gomme medie ma ancora alla ricerca del miglior feeling sul giro secco, non è riuscito ancora ad estrarre il massimo del potenziale dalla SF-23, aspetto che dovrà spingere la squadra a trovare una quadra in vista delle qualifiche. Stesso discorso anche per l’olandese, lontano sette decimi dal crono ottenuto da Russell: Verstappen, lamentatosi spesso via radio della vettura, ha effettuato diversi cambiamenti al set-up nel corso della sessione, non riuscendo mai però a trovare la giusta confidenza.

Settima, ottava e nona posizione per Esteban Ocon, Logan Sargeant e Yuki Tsunoda, mentre Guanyu Zhou ha ottenuto l’ultimo piazzamento all’interno della top dieci. Lontani dal vertice Sergio Perez (11°) e Lewis Hmailton (12°), oltre che le Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll, rispettivamente 14° e 15°. 19° invece Carlos Sainz, costretto a rallentare nel proprio tentativo di attacco al tempo con le soft a causa del traffico. Appuntamento alle 15.00 di questo pomeriggio, in diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV, per la sessione di qualifica che stabilirà la griglia di partenza del Gran Premio di Abu Dhabi che scatterà domani pomeriggio alle 14.00