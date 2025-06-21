F1 | Russell: “Hamilton spinge troppo, ma rischia di ottenere l’effetto contrario”

George Russell ha avanzato un’ipotesi sulle difficoltà che Lewis Hamilton sta incontrando nella sua prima stagione in Ferrari, suggerendo che il sette volte campione del mondo potrebbe essersi imposto standard talmente elevati da finire per ottenere un risultato controproducente. Finora, l’avventura del britannico a Maranello si è rivelata difficile e discretamente insufficiente, complice anche una vettura, la SF-25, ben lontana dagli standard richiesti. Nonostante una pole position ottenuta nella Sprint in Cina, seguita dalla vittoria della mini gara, Lewis non è ancora riuscito a salire sul podio in una gara normale, facendo segnare come miglior risultato un quarto posto a Imola.

Secondo Russell, la pressione che Hamilton potrebbe esercitare su se stesso e sulla squadra avrebbe un ruolo nelle sue attuali prestazioni: “Penso che quando sei un sette volte campione del mondo, qualsiasi risultato inferiore alla vittoria venga percepito come un fallimento – ha detto George. Probabilmente stai spingendo te stesso e la tua squadra oltre ogni limite per ottenere risultati superiori al tuo potenziale, e questo può diventare controproducente”.

Russell ha ricordato le capacità dimostrate da Hamilton quando è nelle condizioni ottimali: “L’anno scorso, quando era al suo meglio, era un avversario temibile. A Silverstone, per esempio, ha guidato in modo eccezionale, così come in Cina quest’anno”.

Ma le occasioni per competere al vertice sono evidentemente limitate al momento: “Per tutti noi, a meno che non si sia alla guida della macchina arancione in questo momento, le possibilità di vittoria sono scarse. È frustrante per me, lo è per Charles che è un grande pilota e che non ha una reale chance di titolo dal 2022. Ma questa è la natura di questo sport”.

