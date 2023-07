F1 | Russell fissa gli obiettivi per il resto della stagione

Mercedes – George Russell ha le idee chiare per quanto concerne la seconda parte del Mondiale 2023 di Formula 1. Il pilota della Mercedes, presente oggi in conferenza stampa, ha dichiarato che il suo obiettivo è quello di ottenere il secondo posto nel titolo costruttori e punta anche a conquistare qualche vittoria.

“Quest’anno voglio ripetermi (si riferisce alla Pole Position conquistata un anno fa, ndr). Sarà importante capire il livello che vedremo in pista, mi aspetto un weekend interessante come abbiamo visto in Austria e Silverstone. Siamo concentrati nel progredire, ci troviamo in una buona posizione ma dobbiamo stare davanti agli avversari. Abbiamo avuto un po’ di alti e bassi, ma è così per tutti. Ad inizio anno Aston Martin era più in forma, ora è calata un po’, ma dipende dal tracciato, stessa cosa per la Ferrari. Anche la Red Bull non va sempre allo stesso modo. Il gruppo è compatto ed è fantastico. Puntiamo al secondo posto nel Mondiale costruttori e, se possibile ad ottenere qualche vittoria nella seconda parte di stagione”.