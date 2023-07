F1 | Ferrari, Sainz ha parlato del suo futuro

La priorità non è il futuro, la priorità è il bene della Ferrari, ma il domani non è poi così lontano e Carlos Sainz sa di dover affrontare a breve il discorso sul suo futuro. Con o senza la Rossa nel destino. Alla vigilia del GP di Ungheria il pilota spagnolo ha parlato del momento attuale della Scuderia e dell’ipotetico rinnovo, chiarendo che per adesso tutti i pensieri sono concentrati sulla pista e sulla crescita del team, mentre per pensare al futuro c’è tempo, la pausa estiva, ma soprattutto la pausa invernale. Il contratto di Sainz, lo ricordiamo, scade nel 2024.

“Penso che in Ferrari adesso ci siano cose più importanti rispetto al discorso sul futuro dei piloti – le parole di Sainz nel giovedì di Budapest – Personalmente è un periodo di gare molto intenso, non c’è nemmeno tanto tempo per fermarsi a pensare al futuro, e a dove ti vedi tra due o tre anni. Non mentirò, inizierò a pensare al futuro durante la pausa estiva, e poi c’è la pausa invernale che sarà importante per capire cosa farò nel 2025, dove correrò e dove mi vedrò felice. Per ora però voglio pensare a rendere questa Ferrari più forte possibile, quest’anno e il prossimo”.

