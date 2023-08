F1 | Red Bull, Perez fiducioso sul weekend di Monza

Sergio Perez guarda con ottimismo al round di Monza, quattordicesimo appuntamento stagionale del Mondiale 2023 di Formula 1 che si disputerà in questo weekend. Il messicano, reduce dalla penalità di Zandvoort che lo ha privato del podio, ritiene di poter disputare sessioni pulite che gli permettano di ambire ad un grande risultato. Ricordiamo che Checo ha ottenuto due vittorie in questo campionato, l’ultima delle quali però è molto datata: risale al 30 aprile, giorno in cui si impose sul tracciato cittadino di Baku.

“La pista di Monza offre la possibilità di essere molto veloce, è sempre fantastico gareggiare su questo tracciato – ha dichiarato Perez, intervistato durante la press conference del giovedì – Difficile fare previsioni sul vantaggio che possiamo avere sulla concorrenza, parliamo di un circuito molto diverso dai precedenti. Ho molta fiducia per la gara e spero in un weekend lineare e in un’ottima qualifica”

Perez poi, rispondendo ad una domanda sul compagno di squadra Max Verstappen, arrivato a Monza da assoluto dominatore del campionato, ha detto: “Il livello di guida di Max è estremo, va al top in ogni condizione. Non importa cosa accada, che il margine sia piccolo o grande, riesce sempre ad ottenere il massimo”.