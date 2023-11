F1 | GP Las Vegas, Liberty Media si scusa per i disagi procurati ai residenti

È iniziata la settimana che si concluderà con l’appuntamento new entry del calendario 2023 di Formula 1: il Gran Premio di Las Vegas. Il Circus dunque, dopo aver fatto tappa in Nevada ad inizio degli anni ’80 correndo su un tracciato ricavato all’interno del parcheggio del Caesars Palace, torna a Las Vegas su una pista che vedrà le monoposto sfrecciare tra le strade della gettonata e lussuosa Strip.

Da parte di Liberty Media, che da quest’anno ha portato a tre il numero di appuntamenti in terra americana dopo Miami e Austin, sono arrivate le scuse rivolte a tutti i residenti che negli ultimi mesi hanno dovuto convivere con i vari lavori legati alla realizzazione della pista e a tutto il contorno necessario per l’evento.

“Ci saranno 105.000 persone, sarà l’evento più grande per Las Vegas – ha detto Greg Maffei, CEO di Liberty Media, intervistato da Fox5 – E non si tratta solo del pubblico della gara in sé, poiché si prevedono migliaia di persone visiteranno Las Vegas in settimana per prendere parte all’esperienza di gara, anche se non hanno i biglietti per l’evento. Ci saranno feste dal mercoledì alla domenica, quasi una settimana di eventi e spettacoli musicali. Personalità di altri sport organizzeranno altre feste secondarie”.

Parlando poi dei costi ha aggiunto: “Non sto rimproverando i nostri partner, il minimo di cinque notti negli hotel e cose del genere hanno contribuito ad aumentarli. Non tutto rientra nel prezzo dei biglietti. Il fatto dipenda dall’alta domanda e da ciò che la spinge”.

Maffei, completando il proprio pensiero, ha riferito: “Voglio scusarmi con tutti i residenti di Las Vegas e apprezziamo che abbiano la loro pazienza e la loro volontà di tollerarci. Porteremo qualcosa come 1,7 miliardi di dollari di entrate nella zona. Quindi non è solo a beneficio dei fan che vogliono vedere la gara. Ci auguriamo che questo sia un grande vantaggio economico per Las Vegas. Quest’anno è stato difficile per le varie costruzioni che sono andate avanti, in futuro le cose saranno più semplici”.