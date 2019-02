F1 | Red Bull, Marko: “Il nostro obiettivo è quello di far diventare Verstappen campione nel 2019”

La Red Bull si appresta a un cambio drastico, visto che da quest’anno monterà le power unit Honda abbandonando dopo un decennio ricco di gioie, ma anche di dolori le motorizzazioni Renault. In questi mesi diverse sono state le dichiarazioni di Helmut Marko, talent scout del team austriaco volte a pompare la casa giapponese, mentre in Red Bull hanno provato a correggere un po’ il tiro non creando troppe aspettative, ma si sa, il Doc non le manda certo a dire. L’obiettivo primario è quello di dare ai due piloti la possibilità di vincere le gare, ma non solo.

“Il nostro obiettivo è quello di far diventare Max Verstappen campione del mondo nel 2019 – ha detto Helmut Marko a RTL. E’ molto importante risolvere i problemi di affidabilità che abbiamo avuto con Renault negli ultimi anni, ci aspettiamo di essere alla pari con Ferrari e Mercedes quest’anno. La Honda è sicuramente più promettente della Renault”.